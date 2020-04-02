أفغانستان: طالبان تعلن وقف إطلاق النار في المناطق المتأثرة بكورونا للسماح بتوفير الخدمات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن جماعة طالبان أعلنت أنها ستوقف إطلاق النار في المناطق التي ستتأثر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محاولة للسماح للفرق الطبية بتوفير خدمات الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الخميس، عن ذبيح الله مجاهد، وهو متحدث باسم طالبان، قوله في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن طالبان ستوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بشرط أن تكون تلك المناطق تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، في تصريحاته التي تأتي مع استمرار جهود الوصول إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الحرب في أفغانستان، أنه لا يجب تفسير هذه الخطوة من جانب الجماعة على أنها عمل لوقف إطلاق النار.

يذكر أن تخفيف حدة العنف هو من بين الشروط الرئيسية التي تضمنها اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وطالبان في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.