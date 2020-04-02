غسل يده بالبنزين.. إصابة طفل بحروق بنسبة 60% أثناء عملة في ورشة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج ـ عمار عبدالواحد: أصيب طفل بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 60%؛ اليوم الخميس؛ أثناء عمله في ورشة ميكانيكي سيارات؛ بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "ي. م" ١٣ عاما عامل بورشة ميكانيكي سيارات ويقيم دائرة المركز مصابا بحروق متفرقة بالقدمين واليدين بنسبة 60 %؛ وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي. وقرر كل من والد الطفل ٥٧ عاما عامل؛ و"خلف. ش" ٣٨ عاما ميكانيكي، بأنه عقب انتهاء المصاب المذكور Advertisements من العمل بورشة خاصةه بالثاني، غسل يده بالبنزين في وجود مصدر حراري ما أدى لاشتعال النيران به وحدوث إصابته؛ ونفى الأول الشبهة الجنائية. حرر محضرا بالواقعة؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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