الصين تسجل 35 إصابة بكورونا جميعها "واردة"

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس، تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.