ارتفاع وفيات فيروس كورونا في أستراليا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا إلى 23 حالة وفاة وذلك بعد وفاة امرأة في السبعينات من العمر في مستشفى في ولاية فيكتوريا ووفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاماً في مستشفى في ولاية كوينزلاند.
وكانت اخر احصائية لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا بلغت 4976 حالة.
وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ 2298 حالة.
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