ارتفاع وفيات كورونا في المكسيك إلى 37

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 37 حالة مقابل 29 في اليوم السابق.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع أيضاً إلى 1378 مقابل 1215 في اليوم السابق.
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