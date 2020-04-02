إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

أصيب وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوڤ ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا وأدخل إلى حجر صحي.

وقد أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس، عن إصابة الوزير ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن ليتسمان وزوجته في وضع جيد، ويتلقيان العلاج، ويمكثان في الحجر الصحي بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية أنها بعد أن تتبع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الوبائية ستطلب من الأشخاص الذين تواجدوا بالقرب من الوزير ليتسمان وزوجته خلال الأسبوعين الأخيرين حجر أنفسهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إحكام إغلاق مدينة “بني براك” دخولًا وخروجًا لأن أعداد الإصابة فيها مضاعفة. ودعا الأربعاء كل الإسرائيليين لارتداء الكمامات في الأماكن العامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا. وذكر أنه ينبغي الاحتفال بكل الأعياد الدينية المقبلة بما في ذلك عيد الفصح اليهودي مع أفراد الأسرة فحسب.

وارتفع عدد المصابين في إسرائيل بفيروس كورونا إلى 6092 مصاباً من بينهم 95 في حال خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28 شخصاً.