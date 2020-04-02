أياما قليلة بعد وفاة صهره المحامي بمراكش.. إصابة مسؤول بوزارة العدل وأسرته بفيروس “كورونا”

أياما قليلة بعد وفاة محام، من هيئة مراكش، نتيجة إصابته بفيروس “كورونا”، وضعت المصالح الصحية المختصة بالرباط، ابتداءً من أول أمس الاثنين، تحت الحجر الصحي صهره القاضي محمد جناح، رئيس قسم الشؤون القضائية بوزارة العدل، بمعية زوجته وأطفاله، بعدما أكدت التحليلات المخبرية إصابتهم بفيروس “كوفيد- 19”.

الخبر أكده عبدالوافي هرواش، مستشار وزير العدل، في تدوينة نشرها، يوم الاثنين، على صفحته بالفايسبوك، عبّر فيها عن حزنه بسبب إصابة صديقه القاضي جناح وأسرته بوباء “كورونا”، متضرّعا إلى الله من أجل شفائهم.

وكان القاضي جناح نشر، مؤخرا، تدوينتين على صفحته الفايسبوكية اعتذر فيهما عن عدم الرد على المكالمات الهاتفية، وملتمسا الدعاء له بأن يرفع الله عنه هذا البلاء وباللطف في القدر.

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ورجحت مصادر متطابقة بأن تكون العدوى انتقلت إلى القاضي جناح وأسرته، بعدما قامت زوجته بزيارة منزل عائلتها بحي “الداوديات/الوحدة الثالثة” (ديور المساكين) بمراكش، الأسبوع الفارط، لعيادة شقيقها المحامي عصام آيت عزي، الذي توفي، صباح الجمعة المنصرم، ساعات قليلة بعد نقله إلى مستشفى “الرازي”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس”.

كما وُضع تحت الحجر الصحي بالجناح الخاص بمستشفى “الرازي” بمراكش، ابتداءً من الأحد المنصرم، ثلاثة أفراد من عائلة المحامي المتوفى، ويتعلق الأمر بوالدته وزوجته وطفله الرضيع، بعدما أكدت التحليلات المخبرية، التي أجريت لهم يوما واحدا قبل ذلك، انتقال العدوى إليهم.

هذا، وكانت مصادرنا رجحت بأن تكون عدوى وباء “كورونا” انتقلت إلى المحامي، المزداد بتاريخ 21 يوليوز 1988، من مواطنين بريطانيين زاروه مرّتين بمكتبه، الكائن بشارع مولاي عبدالله (شارع آسفي سابقا)، وعقدوا معه لقاءين من أجل طلب استشارة قانونية وللتداول في شأن تكليفه بالنيابة عنهم في أحد الملفات القضائية، وذلك خلال الفترة التي سبقت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب، والتي على إثرها أغلق المحامي مكتبه، الذي يتشارك فيه مع محاميين اثنين آخرين.