رب أسرة ينهي حياته شنقا داخل منزله في تطوان

سجلت مدينة تطوان، أمس الأربعاء، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته الموجود بحي المصداع.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن المتوفى، متزوج، وأب لأطفال، كان يعمل في نقل البضائع بالدراجة النارية، إذ عثر أفراد أسرته على جثته معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه.

وأضاف مقربون من الشخص المتوفى، أن أسباب الانتحار ما زالت مجهولة، إذ أنه لم يكن يعاني قيد حياته من أي اضطرابات نفسية.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.