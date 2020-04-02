إصابات بالكورونا في البعنة ودير حنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، وبهذا تجاوز عدد الإصابات الـ170 إصابة خلال أيام، ويخشى من انتشار الوباء بصورة كبيرة ما لم يلتزم المواطنون بالتعليمات والتقييدات الصحية.
البعنة
نُقل إلى قسم مرضى الكورونا في مستشفى "زيف" بمدينة صفد، الليلة الماضية، عجوز يبلغ من العمر 96 عاما من سكان قرية البعنة، يعاني من أمراض مزمنة. وبعد إجراء الفحوصات التي أجريت له تأكدت إصابته بفيروس كورونا، ووصفت حالته بأنها متوسطة.
وذكر المستشفى أن العجوز وصل، الليلة الماضية، مع ظهور أعراض يشتبه بأنها لفيروس كورونا، وتم وضعه في العزل حتى ظهرت نتائج الفحوصات التي كانت إيجابية، وعليه تم نقله إلى قسم الكورونا.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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