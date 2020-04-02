شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: ذروة الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر والان نبدء بالتفاصيل
قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية للإذاعة الرسمية اليوم الخميس إن بولندا قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل نيسان مضيفا أنه ليس من المستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.
وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بولندا: ذروة الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.