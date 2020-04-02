شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: ذروة الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر والان نبدء بالتفاصيل

قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية للإذاعة الرسمية اليوم الخميس إن بولندا قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل نيسان مضيفا أنه ليس من المستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.