شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: لا نريد لكورونا أن يتحول لأزمة أمنية والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج الأربعاء: "هدفنا الأساسي هو ضمان ألا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية".
وستعقد المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، وذلك للمرة الأولى بسبب قيود السفر وإجراءات التباعد البدني الهادفة للحد من تفشي الفيروس.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء سبل تنسيق جهود الاستجابة بشكل أوثق. وساعد الحلف بالفعل في توصيل إمدادات طارئة إلى أعضائه الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا، بينما تساعد القوات المسلحة الوطنية الإجراءات المحلية في مكافحة الأزمة.
ويعمل الحلف على منع انتشار التضليل المعلوماتي بشأن كورونا، ويشير الكثيرون في ذلك الأمر إلى روسيا والصين.
ويتوقع أن يجدد الوزراء التأكيد على عزم الناتو واستعداده للرد على أي أعمال عدائية.
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