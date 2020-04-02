الديوانية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لـ الخليج 365، إن دائرتها سلجت، اليوم، اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة الى سبعة حالات.
وكانت الديوانية، قد سجلت امس الاربعاء حالتي اصابة بالفيروس وفقا لما اعلنته وزارة الصحة.
وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الاربعاء 1 نيسان، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 728 حالة اصابة، و52 حالة وفاة، فيما اشارت الى ان حالات الشفاء بلغت 182.
وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.
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