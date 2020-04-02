ارتفاع 'طفيف' بأسعار النفط العالمية

كشفت بيانات التداول، صباح اليوم الخميس، ارتفاعا في أسعار النفط، وذلك متأثرا بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.

وبحسب بيانات التداول صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران / يونيو بنسبة 6.02 بالمئة، إلى 26.23 دولار للبرميل الواحد. وبحسب بيانات التداول صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران / يونيو بنسبة 6.02 بالمئة، إلى 26.23 دولار للبرميل الواحد. كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أيار/ مايو بنسبة 4.87 بالمئة لتصل إلى 21.30 دولار للبرميل.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مطلع الشهر الجاري، بعد أن خفضت

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مطلع الشهر الجاري، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن زيادة خفض الإنتاج.

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