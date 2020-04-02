اصابة 97 جنديا وضابطا اسرائيليا بفيروس كورونا

اعلن الجيش الاسرائيلي، الخميس، عن اصابة 97 جنديا وضابطا بفيروس كورونا ، فيما كشف عن حصيلة الذين يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس الاركان. ونقلت قناة الجزيرة عن الجيش الإسرائيلي، إن 97 جنديا وضابطا أصيبوا بفيروس كورونا. واشار الى أن 3023 جنديا يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس هيئة الأركان. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 29 شخصا، مشيرة في ذات الوقت تسجيل 119 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6211 إصابة بينها 29 وفاة.

واعلن في وقت سابق اليوم، اصابة وزير الصحة الاسرائلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا. واعلن في وقت سابق اليوم، اصابة وزير الصحة الاسرائلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا. وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء امس الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.

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