صحيفة: أمام جائحة كورونا تُقدم الإمارات وقيادتها مثالاً ناصعاً عن وحدة الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في مسيرة التاريخ تتجلى عظمة القيادات الاستثنائية في لحظات التحديات والأزمات الكبرى، إذ تكشف عن صلابة وقوة الإرادة، والبصيرة الواعية للقادة الذين يعبرون بأوطانهم وشعوبهم هذه التحديات إلى بر الأمان والطمأنينة.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن هذه الحقيقة تتجسد في كل كلمة وفعل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتنطوي هذه الحقيقة في جوهرها على أبعاد إنسانية وعاطفية عميقة داخل الإمارات وخارجها، إذ قوبل تصريح سموه حول تأثره الشديد عند سماع المقيمين يرددون النشيد الوطني لدولة الإمارات، بمحبة غامرة من المواطنين والمقيمين الذين رأوا في «دمعة» التأثر نبلاً وإنسانية ملأت وجدانهم فخراً واعتزازاً بالقائد الإنسان الذي يتسع قلبه للجميع بالمحبة والعطاء، وبالوطن الأبهى الذي يزهو بقادته وشعبه ومحبيه.

واختتمت الصحيفة فى افتتاحيتها بقولها :" في هذه الأيام الصعبة التي تعيشها البشرية أمام جائحة عالمية جارية لمرض فيروس كورونا المستجد، يشهد التاريخ، ومن هنا، من الإمارات، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقدم كل يوم مثالاً ناصعاً على أن وحدة الإنسانية، في فكره ورؤيته، هي نهج راسخ وأصيل، وكما يقول سموه: «إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني