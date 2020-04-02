بلدية ابل السقي تعفي من فقدوا أعمالهم من دفع إشتراك المولد الكهربائي

أعلنت بلدية ابل السقي في قضاء مرجعيون في بيان لها أنه "شعورا مع مواطنيها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، تم إعفاء معظم الذين فقدوا أعمالهم من رسم فاتورة الاشتراك في المولد الكهربائي واعفاء معظم المشتركين من رسم العداد عن شهر آذار الماضي"، مبينة أنه "يتم إستثنائ المقتدرين من هذه الاعفاءات حفاظا على ديمومة إيصال ​التيار الكهربائي​ والحيلولة دون انقطاعه".

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