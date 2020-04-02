الجمهورية: مصرف لبنان بصدد إصدار تعاميم جديدة لتسهيل السحوبات للمواطنين

اشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" الى انّ "مصرف ​لبنان​ بصدد إصدار تعاميم جديدة للمصارف، وذلك بهدف تسهيل السحوبات للمواطنين". ولفتت الى انّ "الاولوية هي لاستكمال البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يفترض ان يتبلور بصورته النهائية خلال فترة ليست طويلة، مع التركيز على مسألة هيكلة ​الدين​، علماً انّ التقييم الذي تلقّاه لبنان من الدائنين بعد العرض الذي قدمه وزير ​المال​ ​غازي وزنة​ قبل ايام، هو الوضع اللبناني وما يتّصل بمسألة تعليق سداد سندات اليوروبوندز، كان تقييماً إيجابياً، وتلقّى لبنان رسائل مباشرة بهذا المعنى"، مؤكدة أنه "سيتم ​البناء​ على هذه الايجابية وصولاً الى مزيد من الايجابيات على هذا الصعيد".

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