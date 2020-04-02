الان عون: المهم ان تحترم الكفاءة والخبرة في التعيينات

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب الان عون لـ"الجمهورية" أنه "أمر طبيعي جداً في ​التعيينات​، ايّ تعيينات، ان يكون هناك من يختار من بين الشخصيات المطروحة للتعيين، ويسمّي بعضها ويزكّيها في ​مجلس الوزراء​"، معتبرا أن "المهم هو ان تحترم في هذه التزكية معايير الكفاءة والخبرة، ولا تكون قائمة على مبدأ الزبائنية او ما شَاكل ذلك".

اضاف: "كما انّ المهم هو ان يكون مَن تتم تسميتهم للمراكز الوظيفية على قدر من الكفاءة والخبرة، وان يعتمدوا في مواقعهم، وعلى وجه الخصوص المواقع المهمة، المهنيّة عنواناً لأدائهم وممارستهم وظيفتهم، ولا ان يعملوا بخلفية ان يكونوا دائماً أسرى لمَن سمّاهم".