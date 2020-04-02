مقربون من "التيار" للجهورية: فرنجية يطالب بأكثر ممّا يمكن ان يحصل عليه

لفت مقرّبون من ​التيار الوطني الحر​ لـ"الجمهورية" الى إنّ "رئيس تيار "​المردة​" سليمان فرنجية يطالب بأكثر ممّا يمكن ان يحصل عليه، تبعاً لحجمه، في موازاة تكتل ​لبنان القوي​، سواء في ​المجلس النيابي​ او في ​الحكومة​"، مضيفين: "فهذا الحجم يجب ان يُراعى، فتكتل لبنان القوي يضم 27 نائباً بينما كتلة المردة 5 نواب، يعني 27 قسمة 5 يساوي 15 %، وقسمة 15 % على 6 تساوي 1، يعني حصة المردة لا أكثر".

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