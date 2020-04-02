أعلنت بلدية ​كفرشوبا​ قضاء حاصبيا في بيان لها اعفاء جميع ابناء البلدة وأبناء قرية حلتا التي تتبع لها إداريا من رسوم الاشتراك في ​المولدات​ الكهربائية عن شهر آذار الماضي وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي وصلت إليها البلاد وذلك بالتعاون مع ​اتحاد بلديات العرقوب​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كفرشوبا أعفت ابناء البلدة وأبناء قرية حلتا من رسوم اشتراك المولد الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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