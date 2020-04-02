الجمهورية: الاتصالات لحل الخلاف حول التعيينات لم تصل لنتيجة

علمت "​الجمهورية​" انّ "مطالبة رئيس تيار ​المردة​ ​سليمان فرنجية​ بحصة اضافية في ​التعيينات​ بما يرفعها الى اثنين، لقيت تفهّما لدى حلفائه، الّا انّ تلويحه بالاستقالة لم يكن مؤيّداً بالكامل من قبلهم".

واشارت المعلومات الى إن "اتصالات مكثفة جرت في ​الساعات​ الماضية ضمن المثلث المشكّل للحكومة، وتحديداً بين ​عين التينة​ و"​حزب الله​" والمردة، وبين الحزب والتيّار الوطني الحرّ، وكذلك على خط ​السراي الحكومي​ و​بنشعي​"، مضيفة: "الّا انّ هذه ​الاتصالات​ لم تصل الى ايجابيات ملموسة، بالنظر الى تمسّك طرفي الخلاف على التعيينات على موقفيهما".