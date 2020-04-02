رئيس وزراء اليابان قد يؤجل زيارته لموسكو للمشاركة باحتفالات النصر

أفادت وسائل الإعلام اليابانية أن "رئيس الوزراء شينزو آبي يدرس إمكانية تأجيل زيارته لموسكو المقررة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية".
وبحسب وكالة كيودو للأنباء، بدأت اليابان وروسيا في مناقشة تأجيل الزيارة.
هذا ووصلت لضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا لمنطقة ألابينو 30 دبابة من طراز Т-34-85، والتي من المفترض مشاركتها في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة ذكرى "عيد النصر" على الفاشية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول هذه الدبابات، بعد أن خضعت لإصلاحات شاملة في مصنع بمدينة سان بطرسبورغ. وسيبدأ طاقم الدبابات والأفراد العسكريين بالتدريب على قيادتها.
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