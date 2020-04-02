رئيس وزراء اليابان قد يؤجل زيارته لموسكو للمشاركة باحتفالات النصر

أفادت وسائل الإعلام ​اليابان​ية أن "رئيس الوزراء ​شينزو آبي​ يدرس إمكانية تأجيل زيارته ل​موسكو​ المقررة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ​النازية​".

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، بدأت اليابان وروسيا في مناقشة تأجيل الزيارة.

هذا ووصلت لضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا لمنطقة ألابينو 30 دبابة من طراز Т-34-85، والتي من المفترض مشاركتها في ​العرض العسكري​ في ​الساحة الحمراء​ بمناسبة ذكرى "عيد النصر" على الفاشية.

وأعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن وصول هذه الدبابات، بعد أن خضعت لإصلاحات شاملة في مصنع بمدينة ​سان بطرسبورغ​. وسيبدأ طاقم الدبابات والأفراد العسكريين بالتدريب على قيادتها.