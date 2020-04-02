ارتفاع عدد الوفيات باسرائيل الى 28 شخصا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في اسرئيل الى 28 شخصا.

وكان أعلن مكتب ​وزير الصحة​ ال​​إسرائيل​​ي يعقوب ليتزمان (71 عاما) أن الأخير وزوجته تشافا ليتزمان، مصابان ب​​فيروس كورونا​​ المستجد، مشيرا إلى أنهما أصبحا في العزل الصحي، وسيتم إخضاع من خالطوهما للإجراء ذاته، مؤكدا أن ليتزمان "بصحة جيدة" وسيمارس مهام عمله وهو في الحجر.

وليتزمان هو أرفع مسؤول إسرائيلي يجري إعلان إصابته بالمرض حتى الآن. وهو زعيم حزب "يهوديت هتوراة"، الذي عارض إجراءات ​الحكومة​ لمواجهة الفيروس، بزعم مخالفتها تعاليم الشريعة اليهودية،

وسجلت إسرائيل نحو ستة آلاف إصابة. وحذرت ​وزارة الصحة​ من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.