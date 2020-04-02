رئيس الفليبين: لن نتساهل مع مخالفي إجراءات العزل

حذر رئيس ​الفليبين​ رودريجو دوتيرتي الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها ​الدولة​ لاحتواء انتشار ​فيروس كورونا​ بأنهم "قد يتعرضون ل​إطلاق النار​ عليهم إذا أثاروا المتاعب"، معتبرا إن "التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها".

واشار دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون الى إن "من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد".

وسجلت ​الفلبين​ 96 حالة وفاة بفيروس كورونا، وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.

ورأى دوتيرتي ان "الأوضاع تسوء لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا"، مضيفا:"أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات، ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص".

وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".