حذر رئيس الفليبين رودريجو دوتيرتي الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بأنهم "قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب"، معتبرا إن "التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها".
واشار دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون الى إن "من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد".
وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا، وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.
ورأى دوتيرتي ان "الأوضاع تسوء لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا"، مضيفا:"أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات، ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص".
وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الفليبين: لن نتساهل مع مخالفي إجراءات العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.