تسجيل رابع وفاة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة، مبينة أن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص إندونيسي يبلغ من العمر 68 عاما، وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم. وكانت الوفيات السابقة أيضا لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.
يذكر انه احصيت رسميا اكثر من 900 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره. وسجلت 905589 اصابة بينها 45 الفا و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في الولايات المتحدة (203608 اصابات و4476 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشارا هو الاسرع، وايطاليا (110574 اصابة) البلد الاكثر تضررا لجهة الوفيات (13155) واسبانيا (102136 اصابة و9053 وفاة) والصين (81554 اصابة و3312 وفاة).
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