تسجيل رابع وفاة بكورونا في سنغافورة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سنغافورة​ عن تسجيل رابع حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات ​الجديدة​ ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة، مبينة أن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص إندونيسي يبلغ من العمر 68 عاما، وكان يعاني من داء ​السكري​ وارتفاع ضغط الدم. وكانت الوفيات السابقة أيضا لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.

يذكر انه احصيت رسميا اكثر من 900 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد في ​العالم​ منذ بدء انتشاره. وسجلت 905589 اصابة بينها 45 الفا و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في ​الولايات المتحدة​ (203608 ​اصابات​ و4476 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشارا هو الاسرع، و​ايطاليا​ (110574 اصابة) البلد الاكثر تضررا لجهة الوفيات (13155) و​اسبانيا​ (102136 اصابة و9053 وفاة) و​الصين​ (81554 اصابة و3312 وفاة).