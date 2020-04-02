تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مالي

أعلنت ​وزارة الصحة​ فى جمهورية مالى، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19). وأوضحت انه "بتسجيل الحالات الثلاث ​الجديدة​ يصل عدد المصابين بالفيروس فى مالى إلى 31 شخصًا". وأشارت إلى وفاة مصاب يبلغ من العمر 76 عاما كان يتلقى العلاج فى ​مستشفى​ كايز وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على ​اتصال​ ببعض المصابين وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى.

يذكر انه احصيت رسميا اكثر من 900 الف اصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم​ منذ بدء انتشاره. وسجلت 905589 اصابة بينها 45 الفا و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في ​الولايات المتحدة​ (203608 ​اصابات​ و4476 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشارا هو الاسرع، و​ايطاليا​ (110574 اصابة) البلد الاكثر تضررا لجهة الوفيات (13155) و​اسبانيا​ (102136 اصابة و9053 وفاة) و​الصين​ (81554 اصابة و3312 وفاة).