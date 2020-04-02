تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية مالى، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19). وأوضحت انه "بتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يصل عدد المصابين بالفيروس فى مالى إلى 31 شخصًا". وأشارت إلى وفاة مصاب يبلغ من العمر 76 عاما كان يتلقى العلاج فى مستشفى كايز وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على اتصال ببعض المصابين وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى.
يذكر انه احصيت رسميا اكثر من 900 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره. وسجلت 905589 اصابة بينها 45 الفا و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في الولايات المتحدة (203608 اصابات و4476 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشارا هو الاسرع، وايطاليا (110574 اصابة) البلد الاكثر تضررا لجهة الوفيات (13155) واسبانيا (102136 اصابة و9053 وفاة) والصين (81554 اصابة و3312 وفاة).
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