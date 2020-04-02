مستشفى بشري: إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة بشري الى 11

أعلنت ادارة ​مستشفى​ بشري الحكومي في بيان انه بعد "اجراء 24 فحص PCR برز أربع نتائج ايجابية اضافية، وعشرون نتيجة سلبية. وبذلك يكون العدد الاجمالي لغاية اليوم الاول من نيسان 11 حالة إيجابية في ​مدينة بشري​ عدا الحالات التي سجلت في بلدة برحليون".

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