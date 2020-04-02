القضاء الباكستاني يلغي حكمًا بالإعدام على بريطاني أدين بقتل الصحافي دانيال بيرل في 2002

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كراتشي: ألغى القضاء الباكستاني حكما بالإعدام صدر على متطرف بريطاني أدين بخطف وقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل في 2002، كما أعلن محاميه خوجا نافيد لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي إن عقوبة عمر الشيخ واسمه الحقيق أحمد سعيد الشيخ خفضت إلى السجن سبع سنوات، وهي فترة نفذها خلال السنوات الـ18 الماضية التي كان مسجونا فيها. واضاف أنه تمت تبرئة ثلاثة مدانين آخرين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في القضية نفسها.