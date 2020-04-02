ترمب: ركاب السفينة زاندام الموبوءة بكورونا سينزلون في فلوريدا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنّ الولايات المتحدة أرسلت طواقم طبيّة لإجلاء ركّاب سفينة الرحلات السياحية "زاندام" المقرّر أن تصل ظهر الخميس إلى فلوريدا بعدما منعتها دول عدّة في أميركا اللاتينية من الرسوّ بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ على متنها.

و"زاندام" التابعة لشركة "هولاند أميركا" عالقة في المحيط الهادئ منذ 14 مارس بعدما ظهرت على عدد من ركابها أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا. ومذّاك، توفي أربعة من هؤلاء وزاد عدد المرضى على متنها. وبعدما رفضت دول عدة في أميركا اللاتينية استقبال السفينة أرسلت الشركة المالكة سفينة أخرى هي "روتردام" لمساعدة شقيقتها.

ومن المتوقّع أن تصل السفينتان إلى مياه فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس على أن ترسوَا في ميناء فورت لودرديل قرابة الظهر.

قال ترمب "نحن بصدد إرسال طواقم طبية إلى متن السفينتين"، مشيرًا إلى أنّ هذه الطواقم ستتولى عملية إنزال الركّاب وإرسال الأجانب منهم إلى بلادهم.

أضاف "سنُنزل الكنديين ونسلّمهم إلى السلطات الكندية (...) وسنفعل الأمر نفسه مع بريطانيا. لكن علينا أن نساعد هؤلاء الناس. إنّهم في وضع صعب للغاية".

وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفض في بادئ الأمر السماح للسفينتين بالرسوّ في ولايته، لكنّ ترمب تعهّد الثلاثاء إقناع حليفه بتغيير رأيه.

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ومساء الأربعاء قال الحاكم لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية إنّه لم يكن يعلم بوجود أميركيين في عداد الركاب، مشيراً إلى أنّه غيّر رأيه بعدما علم بذلك.

من جهتها قالت شركة "هولاند أميركا" في بيان الأربعاء إنّها "تنتظر الحصول على تأكيد" من جانب السلطات المحلية على أنّ إنزال الركّاب سيتمّ فعلًا في فورت لودرديل.

وأوضحت أنّه في حال حصل ذلك فستتم إعادة حوالى 1200 راكب إلى بلدانهم على متن طائرات ستستأجر لهذه الغاية وسينقلون إليها على متن حافلات ستعقّم وتجهّز لتقليل مخاطر الاختلاط بين الركاب.

أما في ما خصّ البقية، فهناك بحسب الشركة 45 شخصًا يعانون من أعراض طفيفة سيوضعون في الحجر الصحي إلى حين تعافيهم، و10 مرضى بحال حرجة سينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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