CNN: تعزيزات لتأمين كبير مسؤولي الصحة في أمريكا بعد تهديدات بقتله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصدر -لم تسمه-، تأكيده رفع التعزيزات لتأمين أنتوني فوسي كبير مسؤولي الصحة في أمريكا، بعد تزايد التهديدات بقتله.

هذا ولم تعط الشبكة الأمريكية أية تفاصيل إضافية.

يأتي هذا فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد فقط. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطوارئ في ولايتي هاواي ونورث داكوتا، ليرتفع عدد الولايات التي أعلن بها الطوارئ إلى 6.

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وبحسب تقديرات فريق الدكتور أنتوني فوسي، الأبيض فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أي قيود.

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