محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:
نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصدر -لم تسمه-، تأكيده رفع التعزيزات لتأمين أنتوني فوسي كبير مسؤولي الصحة في أمريكا، بعد تزايد التهديدات بقتله.
هذا ولم تعط الشبكة الأمريكية أية تفاصيل إضافية.
يأتي هذا فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد فقط. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطوارئ في ولايتي هاواي ونورث داكوتا، ليرتفع عدد الولايات التي أعلن بها الطوارئ إلى 6.
وبحسب تقديرات فريق الدكتور أنتوني فوسي، الأبيض فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أي قيود.
اقرأ أيضا:
"مجرد برد".. بعد تهوين ترامب: أمريكا تسجل ألف وفاة في يوم وطوارئ بـ6ولايات
كانت هذه تفاصيل خبر CNN: تعزيزات لتأمين كبير مسؤولي الصحة في أمريكا بعد تهديدات بقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.