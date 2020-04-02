ترامب: مخزون معدات الوقاية فارغ تقريباً جراء كورونا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن المخزون الفيدرالي من معدات الحماية الوقائية فارغ تقريبا، لأن إدارته ترسله مباشرة للمستشفيات للتعامل مع حالات الإصابة بوباء كورونا المنتشر فى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفريق مكافحة كورونا، إنه يفكر فى كل الخيارات بما فى ذلك إنهاء الرحلات الداخلية بين الولايات التى لديها نسب كبيرة من انتشار العدوى.

وعند سؤاله عن سبب عدم إعلان الحكومة الفيدرالية عن نظام وطني وتركه بدلاً من ذلك لحكام الولايات، أكد ترامب على هذه المرونة، وقال، ‏كمثال، فإن فلوريدا ليس لديها "آلاف الأشخاص الإيجابيين"،

في الواقع لديها ما يقرب من 7000 حالة مؤكدة.‏

وأضاف ترامب، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يدخلون المستشفيات "مثل المحاربين" إنهم مثل ‏الأبطال"، وقال "سنقوم بشيء من أجلهم بكل تأكيد.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بلاده تستعد للسيناريو الأسوأ فيما يتعلق بأزمة انتشار وباء كورونا القاتل فى الولايات المتحدة.

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وأشار ترامب فى مؤتمر مشترك مع فريق مكافحة وباء كورونا، إن العلماء الآن يدرسون خصائص فيروس كورونا ليجدوا علاجاً له، ودولاً آخري قوم

بذلك أيضاً لكن مكسبنا الأكبر هو روح هذا الشعب الأمريكى، فالإرادة الأمريكية لن تقهر.

وفى وقت سابق سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 865 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتخطى إجمالى حالات الوفاة فى أمريكا أكثر من 4 آلاف حالة، وذلك وفق "سبوتنك".

وبحسب تقرير صيفة نيويورك تايمز يخضع اكثر من 280 مليون شخص في 35 ولاية أمريكية من ضمنهم العاصمة واشنطن لأوامر أو تعليمات للبقاء في المنزل.

ويشكل فيروس كورونا خطرا من نوعأاخر على ولاية فلوريدا ثالث أكبر ولاية في حيث ربع السكان أكبر من 60 عامًا ويعتمد الاقتصاد إلى حد كبير على 86 مليار دولار من السياحة التي توفر حوالى 125 مليون دولار سنويا من السائحين المترددين على المنطقة.