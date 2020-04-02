ألمانيا تسجل 6156 إصابة جديدة بكورونا و140 وفاة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872.

وأوضحت البيانات، أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.