ارتفاع إصابات كورونا في بنما إلى 1317 حالة و32 وفاة

قالت وزارة الصحة في بنما، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 1317 بزيادة 136 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32. وفرضت بنما "حجراً صحّياً شاملاً وإلزامياً" في سائر أنحاء البلاد للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المتسجدّ.

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