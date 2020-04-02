قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سيتوافر لديها قريباً أجهزة تنفس صناعي أكثر مما تحتاج إليه وسيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى.
ويشكو الكثير من حكام الولايات من نقص أجهزة التنفس الصناعي في الوقت الراهن لتلبية الاحتياجات العاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سيكون لدينا أجهزة تنفس أكثر مما نحتاج إليه قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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