ترامب: سيكون لدينا أجهزة تنفس أكثر مما نحتاج إليه قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سيتوافر لديها قريباً أجهزة تنفس صناعي أكثر مما تحتاج إليه وسيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى.

ويشكو الكثير من حكام الولايات من نقص أجهزة التنفس الصناعي في الوقت الراهن لتلبية الاحتياجات العاجلة.