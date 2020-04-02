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سنغافورة تسجل رابع وفاة بفيروس كورونا

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سجلت سنغافورة، اليوم الخميس، رابع حالة وفاة بفيروس المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة، إن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص أندونيسي يبلغ من العمر 68 عاماً وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكانت الوفيات السابقة أيضاً لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.

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