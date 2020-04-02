89 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و89 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 169 حالة والإصابات إلى 9976.

وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن أكبر عدد من الإصابات الأحدث سجلت في دايجو وبلغ 21 حالة.

وفي إقليم كيوندكي المجاور للعاصمة، تم تأكيد 17 حالة إصابة، بينما سجلت 14 حالة في سول، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

ووصل عدد الذين رفع عنهم الحجر الصحي بعد أن تماثلوا للشفاء التام إلى 5828 شخصاً بزيادة 261 عن اليوم السابق.