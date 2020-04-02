ترامب: ركاب سفينة "زاندام" الموبوءة سينزلون في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أرسلت طواقم طبيّة لإجلاء ركاب سفينة الرحلات السياحية "زاندام" المقرّر أن تصل ظهر اليوم الخميس إلى فلوريدا بعدما منعتها دول عدّة في أميركا اللاتينية من الرسو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها.

و"زاندام" التابعة لشركة "هولاند أميركا" عالقة في المحيط الهادئ منذ 14 مارس بعدما ظهرت على عدد من ركابها أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وتوفي أربعة من هؤلاء وزاد عدد المرضى على متنها. وبعدما رفضت دول عدة في أميركا اللاتينية استقبال السفينة أرسلت الشركة المالكة سفينة أخرى هي "روتردام" لمساعدة شقيقتها.

ومن المتوقّع أن تصل السفينتان إلى مياه فلوريدا في صباح اليوم الخميس على أن ترسوَا في ميناء فورت لودرديل قرابة الظهر.

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وقال ترامب "نحن بصدد إرسال طواقم طبية إلى متن السفينتين"، مشيراً إلى أنّ هذه الطواقم ستتولى عملية إنزال الركّاب وإرسال الأجانب منهم إلى بلادهم.

وأضاف "سنُنزل الكنديين ونسلّمهم إلى السلطات الكندية وسنفعل الأمر نفسه مع بريطانيا. لكن علينا أن نساعد هؤلاء الناس،إنّهم في وضع صعب للغاية".

وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفض في بادئ الأمر السماح للسفينتين بالرسو في ولايته لكنّ ترامب تعهّد الثلاثاء إقناع حليفه بتغيير رأيه.

ومساء الأربعاء قال الحاكم لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية إنّه لم يكن يعلم بوجود أميركيين في عداد الركاب، مشيراً إلى أنّه غيّر رأيه بعدما علم بذلك.