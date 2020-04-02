روسيا تعلن موعد اختبارات “لقاح كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 أبريل 2020 07:15 صباحاً - في تصريحات رسمي للرئيس فلاديمير بوتن، أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، أن اختبارات لقاح جديد لفيروس كورونا ستبدأ في يونيو.

وأخبرت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، الرئيس بوتن إن الاختبارات ستتضمن 60 متطوعا، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

ويطور اللقاح مختبر فيكتور الحكومي في نوفوسيبيرسك في سيبيريا. وأضافت غوليكوفا أن الحكومة حشدت كل الموارد اللازمة لتسريع تطويره.

وتابعت أن الأبحاث الأولية ينتظر أن تستكمل بحلول بداية مايو ، كما ينتظر أن تبدأ الاختبارات السريرية في 29 يونيو.

ويطور نحو 36 مختبرا في أنحاء البلاد لقاحا ضد الفيروس المستجد.

وعلى صعيد متصل قال الرئيس الروسي إن أكثر من 20 ألف روسي ينتظر فرصة العودة وسط تفشي الفيروس.

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وفي محادثة عن بعد مع وزراء الحكومة، أشار بوتن إلى أن الكثيرين منهم يرغبون في العودة لأنهم يجدون صعوبة في الحصول على المساعدة الطبية المناسبة خارج البلاد.

وأكد بوتن على أن “الوضع في البلاد يتفاقم” أيضا، مشيرا إلى أن حوالي 293 ألف شخص في عزل ذاتي بسبب العدوى المحتملة.

وأوضحت غوليكوفا أن عدد الروس المسموح لهم بالعودة سيقيد بسبعمائة روسي يوميا، منهم 500 في موسكو، بسبب القدرة المحدودة على فحص وعزل الوافدين بشكل ملائم.

وسجلت روسيا حتى الآن 2777 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 وفاة.