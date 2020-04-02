شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تمنع تصدير المواد التي تستخدم في احتواء تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون إن قوة حماية الحدود والجمارك سيصادرون تلك المواد من جميع منافذ أستراليا وسيتم إرسالها إلى المخزون الوطني المستخدم في مكافحة الفيروس موضحا ان عقوبة مخالفة هذا القرار يمكن أن تصل الى خمس سنوات سجن.
يأتي هذا القرار الخطوة بعد أن كشفت تقارير صحفية عن شركة تصدير في مدينة ملبورن تقوم بجمع تلك المواد من الأسواق الأسترالية لتصديرها إلى الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر استراليا تمنع تصدير المواد التي تستخدم في احتواء تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.