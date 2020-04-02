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استراليا تمنع تصدير المواد التي تستخدم في احتواء تفشي كورونا

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قررت الحكومة الفيدرالية الاسترالية منع تصدير المواد التي تستخدم في احتواء تفشي فيروس كورونا مثل الكمامات ومعقم اليدين وغيرها من المواد الطبية.

وأعلن وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون إن قوة حماية الحدود والجمارك سيصادرون تلك المواد من جميع منافذ أستراليا وسيتم إرسالها إلى المخزون الوطني المستخدم في مكافحة الفيروس موضحا ان عقوبة مخالفة هذا القرار يمكن أن تصل الى خمس سنوات سجن.

يأتي هذا القرار الخطوة بعد أن كشفت تقارير صحفية عن شركة تصدير في مدينة ملبورن تقوم بجمع تلك المواد من الأسواق الأسترالية لتصديرها إلى الصين.

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