عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج

الخميس 2 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

أقلعت رحلة استثنائية جديدة لمصر للطيران في طريقها إلى واشنطن لإعادة العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



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وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني إن الرحلة تم تسييرها بطائرة دريم لاينر ٧٨٧/٩، وغادرت وعلى متنها ٣٠٦ راكب من جنسيات مختلفة في طريقها إلى واشنطن، لتعود إلى القاهرة الجمعة المقبل وعلى متنها مئات العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم تسير رحلة أخرى إلى واشنطن الجمعة المقبلة، لإعادة باقي العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سوف تواصل تسيير رحلات استثنائية لعودة العالقين المصريين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، بالتنسيق بين الوزارات المصرية الثلاثة، الطيران والهجرة والخارجية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم عزل جميع الركاب القادمين من أمريكا في الحجر الصحي بأحد الفنادق لمدة ١٤ يوما، تطبيقا لقرار وزارة الصحة بإلزام جميع العائدين من الخارج إلى دخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.