طهران ترد على ادعاءات وجود مستشارين إيرانيين في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كلام المتحدث باسم العدوان السعودي عن وجود مستشارين إيرانيين في اليمن، مجرد تخرصات باطلة وغير صحيحة، فيما دعا تحالف العدوان للاقرار بالحقائق الموجودة بمافيها مقاومة الشعب اليمني وكراهية المجتمع الدولي للسعودية .

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي: “ان السعودية اعتقدت انها قادرة على الإنتصار في اليمن خلال عدة اسابيع، واليوم وبعد 5 سنوات مازالت تخطئ في حساباتها في حين انها لم تستطع ان تحصد من هذا العدوان سوى دمار اليمن وقتل شعبه.

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واعتبر موسوي ادعاءات العدوان السعودي التي تحدثت عن وجود مستشارين ايرانيين في اليمن باطلة وغير صحيحة.

واضاف: نوصي دول العدوان السعودي ان تبتعد ان الوهم ونسج القصص الخيالية وبالحقائق الموجودة و مقاومة الشعب اليمني ضد الإعتداءات وكراهية المجتمع الدولي للسعودية.

وتابع: “لتعلم السعودية انها لن تستطيع من خلال اللعب بالكلمات واتهام الآخرين ان تتجاوز الهزائم السياسية والعسكرية التي تتلقاها”.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية دول العدوان على اليمن إلى الإنصياع إلى اقتراح الامم المتحدة بوقف اطلاق النار من اجل مواجهة فيروس كورونا، كما طالبهم بالإتزام باتفاق ستوكهولم وايقاف حربهم الشعواء ضد اليمن.