الجمهورية: الحريري ينتظر صدور التعيينات ليبني على الشيء مقتضاه

أكدت أوساط قريبة من رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ أن "الاخير ينتظر ما سيصدر عن الحكومة في موضوع ​التعيينات​ ليبني على الشيء مقتضاه، بخطوات تناسب حجم الخطيئة التي تُرتكب".

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