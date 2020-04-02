الجمهورية: وزني طلب من ممثلي مؤسسة ضمان الودائع تسمية ممثلين عنها

اشارت مصادر مطلعة، انّ "وزير ​المال​ ​غازي وزني​ كان قد طلب في 11 آذار الماضي من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، تسمية ثلاثة اسماء بالنسبة الى ممثلي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في لجنة الرقابة على ​المصارف​ ، فتمّ اختيار كل من طوني نضرة شريري، وجوزف سركيس ومنير اليان، وجرى النص على ذلك في كتاب وُجّه الى الوزير في 18 آذار"، مضيفة: "الّا انّ وزير المال لم يوزع السيَر الذاتية على الوزراء لكل من سركيس واليان، في مخالفة واضحة للقانون رقم 28/ 67"، مشددة على أنّه "طلب من المؤسسة اصدار كتاب جديد يتضمن اسم مروان مخايل بدلاً من جوزف سركيس، وجوزف حداد بدلاً من منير اليان، وانّ رئيس مجلس الادارة المدير العام الدكتور خاطر ابي حبيب قد رفض ذلك".

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