أعلنت الحكومة الكندية أنّها خصّصت مبلغ 71 مليار دولار كندي (45 مليار يورو) لدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، في مساعدة استثنائية تهدف للحؤول دون أن تضطر الشركات المتعثّرة في البلاد بسبب وباء كوفيد-19 إلى تسريح موظفيها.
وأكد وزير المالية بيل مورنو خلال مؤتمر صحافي أنّ "هذه المساعدة ستحصل عليها بأثر رجعي اعتباراً من 15 آذار كل جميع الشركات التي انخفضت إيراداتها بنسبة 30% أو أكثر" بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي"، موضحا أن "برنامج الدعم الاستثنائي هذا سيتيح للشركات أن تدفع لكل موظف مبلغ 847 دولاراً (545 يورو) أسبوعياً، بما في ذلك موظفي الحانات والمطاعم والعاملين في الجمعيات الخيرية".
وشدد على أنه "على أصحاب العمل الذين يستفيدون من هذا الدعم بذل كل ما في وسعهم لتعويض نسبة الـ25% المتبقّية"، مشيراً إلى أنّ الشركات ستبدأ بالحصول على هذه الأموال في غضون "ثلاثة إلى ستّة أسابيع".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الكندية تخصّص 71 مليار دولار كندي لدفع رواتب موظفي القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.