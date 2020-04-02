الحكومة الكندية تخصّص 71 مليار دولار كندي لدفع رواتب موظفي القطاع الخاص

أعلنت ​الحكومة​ الكندية أنّها خصّصت مبلغ 71 مليار ​دولار​ كندي (45 مليار يورو) لدفع 75% من رواتب موظفي ​القطاع الخاص​ لمدة ثلاثة أشهر، في مساعدة استثنائية تهدف للحؤول دون أن تضطر الشركات المتعثّرة في البلاد بسبب وباء كوفيد-19 إلى تسريح موظفيها.



وأكد ​وزير المالية​ بيل مورنو خلال ​مؤتمر​ صحافي أنّ "هذه المساعدة ستحصل عليها بأثر رجعي اعتباراً من 15 آذار كل جميع الشركات التي انخفضت إيراداتها بنسبة 30% أو أكثر" بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي"، موضحا أن "برنامج الدعم الاستثنائي هذا سيتيح للشركات أن تدفع لكل موظف مبلغ 847 دولاراً (545 يورو) أسبوعياً، بما في ذلك موظفي الحانات و​المطاعم​ والعاملين في الجمعيات الخيرية".

وشدد على أنه "على أصحاب العمل الذين يستفيدون من هذا الدعم بذل كل ما في وسعهم لتعويض نسبة الـ25% المتبقّية"، مشيراً إلى أنّ الشركات ستبدأ بالحصول على هذه الأموال في غضون "ثلاثة إلى ستّة أسابيع".