وزير خارجية البرازيل: أميركا مستعدة للتعاون مع البرازيل في مكافحة كورونا

أعلن وزير خارجية ​البرازيل​ إرنستو أراوغو أن ​الولايات المتحدة​ مستعدة للتعاون مع البرازيل فيما يتعلق بالمسائل الطبية واللوجستية من أجل مكافحة ​فيروس كورونا​. وأوضح ان "الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يناقشا القيود المفروضة على تنقل المدنيين بين البلدين كما لم يعقدا مقارنة بين القيود وإجراءات الحجر الصحي المفروضة في كلا البلدين". وكانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ قد أعلنت ان العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 4475 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.

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