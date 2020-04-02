ترامب: ركاب السفينة زاندام الموبوءة بكورونا سينزلون في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة أرسلت طواقم طبيّة لإجلاء ركّاب سفينة الرحلات السياحية "زاندام" العالقة في المحيط الهادئ منذ 14 آذار، وسفينة "روتردام" التي تم إرسالها لمساعدة الأولى، بعدما منعتها دول عدّة في أميركا اللاتينية من الرسوّ بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ على متنها، مشيراً إلى أنّ هذه الطواقم ستتولى عملية إنزال الركّاب. سنُنزل الكنديين ونسلّمهم إلى السلطات الكندية وسنفعل الأمر نفسه مع بريطانيا. لكن علينا أن نساعد هؤلاء الناس. إنّهم في وضع صعب للغاية".
وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفض في بادئ الأمر السماح للسفينتين بالرسوّ في ولايته، إلا أنه ما لبث أن أعلن أنه غيّر رأيه بعدما علم بوجود أميركيين في عداد الركاب.
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