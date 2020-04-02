ترامب: ركاب السفينة زاندام الموبوءة بكورونا سينزلون في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ ​الولايات المتحدة​ أرسلت طواقم طبيّة لإجلاء ركّاب ​سفينة​ الرحلات السياحية "زاندام" العالقة في ​المحيط الهادئ​ منذ ​14 آذار​، وسفينة "روتردام" التي تم إرسالها لمساعدة الأولى، بعدما منعتها دول عدّة في ​أميركا اللاتينية​ من الرسوّ بسبب تفشّي ​فيروس كورونا​ المستجدّ على متنها، مشيراً إلى أنّ هذه الطواقم ستتولى عملية إنزال الركّاب. سنُنزل الكنديين ونسلّمهم إلى السلطات الكندية وسنفعل الأمر نفسه مع ​بريطانيا​. لكن علينا أن نساعد هؤلاء الناس. إنّهم في وضع صعب للغاية".

وكان حاكم ​ولاية فلوريدا​ رون ديسانتيس رفض في بادئ الأمر السماح للسفينتين بالرسوّ في ولايته، إلا أنه ما لبث أن أعلن أنه غيّر رأيه بعدما علم بوجود أميركيين في عداد الركاب.