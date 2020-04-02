ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 1378 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​المكسيك​ية تسجيل 163 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي ال​حالات​ المصابة إلى 1378 مقابل 1215 في اليوم السابق.

ولفت المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا الى إن "المكسيك سجلت ثماني حالات وفاة جديدة جراء الفيروس الفتاك، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة".

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها ​الولايات المتحدة الأميركية​، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة، تليها ​إيطاليا​، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة.