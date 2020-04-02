أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1378 مقابل 1215 في اليوم السابق.
ولفت المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا الى إن "المكسيك سجلت ثماني حالات وفاة جديدة جراء الفيروس الفتاك، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة".
وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 1378 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.