جيش بوركينا فاسو:مقتل جندي اثر هجوم إرهابي بمدينة توني شمال غرب البلاد

أعلن جيش بوركينا فاسو، مقتل جندي خلال هجوم إرهابي في مدينة توني شمال غرب البلاد، وتحييد نحو 15 إرهابيًا. وأوضح الجيش البوركيني في بيان له أنه بعد فترة هدوء طفيفة، استؤنفت الهجمات في عدة مواقع في بوركينا فاسو، في وقت تشهد فيه البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا بعد جمهورية جنوب أفريقيا.
وكانت بوركينا فاسو سجلت 21 حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة شخصين، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة. وأعلنت أيضا شفاء 14 مريضًا بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.
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