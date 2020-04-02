حالة الطقس: ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال، ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع أجواء مستقرة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتتواجد في السماء سحب عالية خصوصا في النصف الثاني من النهار.

وتتأثر البلاد بأجواء خماسينية بحيث تزداد نسبة الغبار في الأجواء، وتكون الأجواء شديدة الدفء في معظم المناطق.

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وفي ساعات الليل يزداد تأثر البلاد بالأجواء الخماسينية وترتفع مستويات الغبار، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة مع حرارة مرتفعة نسبيا حتى في الليل.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني حراري وجاف بحيث تكون الأجواء حارة نسبياً في الجبال وحارة في باقي المناطق.

وتكون الهواء مغبرا في كافة المناطق، كما قد تتأثر المناطق الجنوبية بعاصفة رملية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئة في الأغوار.

وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح غربية مع هبات نشطة في الجبال.