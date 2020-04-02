شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة بكورونا في السنغال والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة الأنباء السنغالية أن باب ضيوف، دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله إلى مدينة نيس الفرنسية للعلاج.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السنغالية، كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.
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